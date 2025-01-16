عضو هيئة كبار العلماء الشيخ "المباركي" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2025, 7:23 مساءً

انتقل إلى رحمة الله الشيخ أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الذي وافته المنية اليوم 16 رجب 1446هـ. وُلد الفقيد في قرية المنصورية بمنطقة جازان عام 1368هـ، وكرّس حياته في خدمة العلم والفتوى، فكان مثالاً للعالم العامل، الناصح للأمة، المشهود له بالعلم والحكمة. "الخليج 365" تقدم واجب العزاء وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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