انت الان تتابع كاد يفقد رحلة الطائرة.. شاهد ما فعلته سيارة ذاتية القيادة بهذا الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

تعرَّض أحد الركاب لموقفٍ غريبٍ في أثناء ركوبه سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو، حيث وجد السيارة تدور حول نفسها مرات عدة بدلاً من توجّهها إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وحسب تقريرٍ مصوّر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، كان العامل التقني مايك جونز؛ متجهاً إلى المطار للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، لكن السيارة جاغوار بيس -ذاتية القيادة- دارت به حول نفسها 8 مرات على الأقل في مكانٍ للانتظار بدلاً من السير قدماً في الطريق نحو المطار.

وصوَّر "جونز"؛ الحادثة في مقطع فيديو ونشره بعد ذلك على حسابه على موقع لينكد إن، وقال إن الحادث كاد أن يتسبّب في فقد ميعاد طائرته إلى لوس أنجلوس.

وظهر "جونز"؛ في مقطع الفيديو وهو يجلس في المقعد الخلفي للسيارة "وايمو"، ويتصل بخدمة العملاء من خلال نظام الاتصالات في السيارة.

وعندما ردّت "وايمو"، قال "جونز"؛ إنه كان في طريقه إلى رحلة طيران وعلق بسيارته جاغوار ذاتية القيادة.

وأضاف قائلاً: "لديّ رحلة طيران يجب أن ألحق بها؛ لماذا يدور هذا الشيء حول نفسه؟" وأضاف جونز: "أشعر بالدوار. انظر ماذا يفعل".

وفي مقابلةٍ مع قناة "كيه. سي. أيه. إل نيوز" التلفزيونية، قال إنه غير متأكد مما إذا كان حديثه مع خدمة عملاء وايمو كان مع إنسان حقيقي أم مع إنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وشعر أنه لم يحصل على أيّ دعمٍ من جانب الشركة في مواجهة ذلك الموقف الغريب.

وقالت شركة "وايمو"، إن فريق دعم العملاء لديها يتكوّن من مشغلين بشر مدرّبين وليس إنساناً آلياً يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وظلت السيارة تدور حول نفسها لمدة 5 دقائق تقريباً، حتى تمكّن المشغّل عن بُعد من إصلاح الخلل، لكي تستأنف السيارة سيرها نحو الوجهة المحدّدة.

وقالت "وايمو"، إنها قدّمت الرحلة مجاناً للراكب بسبب الخطأ الذي حدث، وإنه تمَّ تحديث برنامج تشغيل السيارة بشكلٍ دوري وعلاج المشكلة.