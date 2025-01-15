الرياض.. وفاة وإصابتان في حادث تصادُم 11 مركبة.. و"المرور" يباشر

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محمد بن مسعود - الدمام - باشر ‎المرور السعودي بمدينة الرياض حادث تصادم (11) مركبة؛ وذلك إثر تهوُّر قائد إحدى المركبات واصطدامه بالرصيف والجزيرة الوسطية؛ ما أدى لحالة وفاة وإصابتَيْن.

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