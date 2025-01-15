قطر تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التوصُّل لاتفاق لإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن فِرقًا من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة وقف إطلاق النار.

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