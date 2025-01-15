انت الان تتابع "الركبان" يوضح حكم "ترند مفاجأة الطلاب للمعلمين بالهدايا".. ويحذر من خطورة التساهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذّر عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ الدكتور عبدالله الركبان، من انتشار ترند “مفاجأة الطلاب لمعلميهم بالهدايا” خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن هذا التصرف لا يجوز شرعاً، لما فيه من تأثير محتمل على حيادية المعلم في تعامله مع الطلاب.

وفي التفاصيل، أكد الشيخ الركبان في حديثه ضمن برنامج “الجواب الكافي”، أن تقديم الهدايا للمعلمين أثناء العام الدراسي يخالف الضوابط الشرعية، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “هدايا العمال غلول”، موضحاً أن المعلم يُعد من العُمّال الذين تنطبق عليهم هذه القاعدة.

وقال الركبان إن مفاجأة الطلاب للمعلمين بالهدايا، خاصة إذا كانت أثناء العام الدراسي، قد تؤثر على حيادية المعلم في تقييم الطلاب ومعاملتهم، مضيفاً: “هذه الهدية في الغالب تترك أثراً على المعلم، وربما يتساهل مع الطلاب الذين أهدوا إليه، وهذا أمر لا يسوغ”.

وأوضح الشيخ الركبان أن تقديم الهدايا للمعلمين لا يُعتبر جائزاً إلا في حالة واحدة، وهي ان يكون الطلاب في السنة الدراسية الأخيرة ، وبعد انتهاء المعلم من تصحيح أوراق الطلاب وإعلان النتائج، قائلاً: “إذا كان الطلاب في السنة الأخيرة، وقد انتهت الدراسة و انتهى المعلم من التصحيح، وأهدوا إليه هدية، ففي مثل هذه الحالة يكون الأمر أيسر”.

وشدد الشيخ الركبان على أن الابتعاد عن تقديم الهدايا لأي مسؤول، سواء كان معلماً أو غيره، هو الأجدر والأبعد عن الريبة، مؤكداً أن الحذر من الوقوع في الشبهات هو التصرف الأمثل.

يُذكر أن “ترند مفاجأة الطلاب لمعلميهم بالهدايا” انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث يقوم الطلاب بتنظيم مفاجآت داخل الفصول الدراسية وتقديم الهدايا للمعلمين كنوع من التقدير.