بطولة ألمانيا: بايرن يواصل صحوته ويعيد الفارق الى 4 نقاط بينه وبين ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل بايرن ميونيخ المتصدر صحوته وأعاد الفارق بين وبين مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب إلى اربع نقاط عندما أكرم وفادة ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي لوروا سانيه الأربعاء على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ في المرحلة السابعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل سانيه هدفيه في الدقيقتين 7 و48، واضاف البرتغالي رافايل غيريرو (12) والإنكليزي هاري كاين (26 من ركلة جزاء) وسيرج غنابري (66) الأهداف الأخرى.

وحسم النادي البافاري الذي فضل مدربه البلجيكي فانسان كومباني الابقاء على نجمه جمال موسيالا والمخضرم ليون غوريتسكا والنمسوي كونراد لايمر والفرنسي مايكل أوليسيه وغنابري على دكة البدلاء، نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يعزز بهدفين في الثاني.

وهو الفوز الثالث تواليا لبايرن ميونيخ منذ خسارته المفاجئة امام مضيفه ماينتس 1 2 في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 42 نقطة بفارق أربع نقاط أمام باير ليفركوزن الذي كان قلصه الى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه مانتيس 1 0 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

كما هو الفوز 19 لبايرن ميونيخ في 26 مباراة بقيادة كومباني في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وبكر بايرن بالتسجيل بعد لعبة مشتركة بين سانيه والمخضرم توماس مولر داخل المنطقة أنهاه الأول بتسديدة قوية زاحفة بيسراه وأسكنها على يمين الحارس أوليفر باومان (7).

وكاد كاين يضيف الثاني بعد دقيقة واحدة بضربة رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس باومان (8).

وعزز غيريرو تقدم النادي البافاري بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كاين على يمين الحارس باومان (12).

وجرب الدولي الكندي ألفونسو ديفيس حظه بتسديدة بعيدة ابعدها باومان الى ركنية بصعوبة (19).

وأبعد المدافع البرازيلي أرثور شافيس برأسه كرة رأسية لمولر من باب المرمى الى ركنية لم تثمر (20).

وحصل النادي البافاري على ركلة جزاء اثر لمست يد على النيجيري كيفن اكبوغوما اثر اعتراضه تسديدة لكاين من مسافة قريبة فانبرى لها الدولي الانكليزي بنفسه بنجاح قوية بيمناه على يمين الحارس باومان (26) رافعا رصيده الى 16 هدفا في صدارة لائحة الهدافين بينها 7 ركلات جزاء.

وعزز سانيه تقدم صاحب الارض بالهدف الرابع عندما حقق الثنائية الشخصية اثر تمريرة عرضية من الفرنسي ماتيس تيل، بديل مواطنه كينغسلي كومان، تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس باومان (48).

وأضاف غنابري الهدف الخامس بعد خمس دقائق من دخوله مكان كاين، عندما تابع كرة فشل الحارس في ابعادها اثر سوء تفاهم مع أحد المدافعين داخل المرمى الخالي (66).

وكانت أول واخطر فرصة للضيوف تسديدة قوية للبديل فين أولي بيكر من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى العملاق مانيول نوير ببراعة الى ركنية (70).

شتوتغارت يقلب الطاولة على لايبزيغ

وحسم شتوتغارت الوصيف القمة أمام ضيفه لايبزيغ عندما قلب عليه الطاولة محولا تخلفه 0 1 الى فوز 2 1.

وبكر لايبزيغ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو في الدقيقة العاشرة، لكن شتوتغارت رد بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الدنماركي ياكوب برون لارسن (50) ونيك فولتيمادي (60).

وأكمل لايبزيغ المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد مهاجميه شيشكو (85) والبلجيكي لويس أوبندا (88) لنيل كل منهما الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثاتي تواليا والثامن لشتوتغارت هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لايبزيغ الرابع.

وفرط فيردر بريمن في فوز على ضيفه هايدنهايم وفشل في العودة الى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية عندما خسر امام مضيفه لايبزيغ 2 4، وذلك بسقوطه في فخ تعادل قاتل 3 3.

وتقدم بريمن ثلاث مرات عبر النمسوي ماركو غرول (1 و79) ومارفين دوكش (57)، ورد الضيوف بالمثل بواسطة ليان شوبنر (30) ولوكا كيربر (61) والبرازيلي ليو سيينزا (90+5).

وحقق أوغسبورغ فوزا ثمينا على حساب مضيفه أونيون برلين 2 0 هو الاول بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية والخامس هذا الموسم.

وسجل الفرنسي أليكسيس كلود موريس الهدفين في الدقيقتين 9 و90.

وتنفس بوخوم صاحب المركز الاخير الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي 1 0.

ويدين بوخوم بفوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة والثاني هذا الموسم الى مهاجمه فيليب هوفمان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67.