شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفحص يد عمر صلاح مجددا لتحديد موقفه من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي في بتروجت، فحوصات طبية جديدة على يد الحارس عمر صلاح لتحديد موقفه من مواجهة الفريق أمام المصرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويعانى عمر صلاح حارس مرمى بتروجت، من شرخ في اليد والتي تعرض لها أمام زد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من دورى nile، وأثبتت الأشعة حاجته لأسبوعين أو ثلاثة من أجل العودة مجددا للمباريات.

ويخضع عمر صلاح لأشعة جديدة لمعرفة مدى شفائه من إصابة شرخ اليد أو لا وبناء عليه سيتحدد موقفه من دخول قائمة الفريق أمام المصرى من عدمها.

ولعب بتروجت لقاء وديا مع حلوان العام انتصر خلاله بهدفين دون رد، شارك خلاله العناصر البديلة من أجل تجهيزهم خلال اللقاء المقبل.

وخاض بتروجت 8 مباريات في الدوري حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والهزيمة في مباراتين ليحصد 10 نقاط في المركز الثامن