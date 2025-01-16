شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة أخيرة أمام سوزى الأردنية لإلغاء حكم تغريمها 300 ألف جنيه فى سب والدها والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة مستأنف الطفل، كلمة النهاية فى محاكمة البلوجر سوزى الأردنية، فى اتهمهما بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات والتربح، بعد إلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.



وتوجد أمام المتهمة فرصة واحدة على الحكم، وهو نقض الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وإلا أصبحت ملزمة بدفع غرامة الـ300 ألف جنيه.



وصدر الحكم على فى 12 يناير الجارى، ويتبقى أمامها 56 يوما للطعن على حكم محكمة جنح مستأنف.

ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منها: المحطة الأولى

فى 17 نوفمبر الماضى قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.

المحطة الثانية

تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضى لنظر استئناف المتهمة.

المحطة الثالثة

خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوى للحكم.

المحطة الرابعة

قضت محكمة جنح مستأنف، فى 12 يناير الجارى، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.