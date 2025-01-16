المغرب في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)،التي أقيمت،الأربعاء،في العاصمة الكينية نيروبي،المنتخب المغربي في المجموعة الأولى،إلى جانب منتخبات كينيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وسبق للمنتخب المغربي أن فاز بكأس إفريقيا للاعبين المحليين في مناسبتين عامي 2018 بالمغرب، والكاميرون 2021.

وشملت القرعة 19 بلدا، من بينها البلدان الثلاث المضيفة كينيا، تنزانيا، وأوغندا، بالإضافة إلى حامل اللقب، السنغال.

كما أوقعت القرعة منتخبات تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوغندا، النيجر، غينيا ومنتخبان سيتأهلان لاحقا؛ والمجموعة الرابعة منتخبات السنغال، الكونغو، السودان ونيجيريا.

ولا يزال يتعين تأكيد منتخبين آخرين من خلال سلسلة من المباريات التصفوية قبل إجراء البطولة، المُقررة في شهر أغسطس 2025.

تأجيل وقرعة

كان من المقرر أن تقام نهائيات (الشان) من 1 إلى 28 فبراير 2025، قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، عن تأجيلها، إلى شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن التاريخ المُحدد لبداية البطولة في، شهر أغسطس 2025، من طرف "الكاف" في الوقت المناسب".

وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي أنه "تم إحراز تقدم جيد في كينيا،وتنزانيا وأوغندا،في ما يتعلق ببناء وتطوير الملاعب،وملاعب التدريب،والفنادق، والمستشفيات ،والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، توتال إنيرجيز، بنجاح. نصح، مع ذلك، خبراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في المجالات التقنية والبنية التحتية، والذين كان بعضهم مُتمركزًا في كينيا وتنزانيا وأوغندا، بأن المزيد من الوقت مطلوب لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة، من أجل استضافة بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، توتال إنيرجيز، بنجاح".

وقال باتريس موتسيبي، رئيس الكاف: "أُود أن أعرب عن امتناني العميق لرئيس كينيا، ويليام روتو، ورئيسة تنزانيا، سامية صولوحوحسن، ورئيس أوغندا، يوري موسيفيني، على قيادتهم واهتمامهم والتقدم الجيد الذي تم إحرازه في بناء وتطوير الملاعب، ملاعب التدريب، الفنادق، المستشفيات، البنية التحتية والمرافق الأخرى، في كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، "شان" 2024، توتال إنيرجيز، بنجاح. أنا منبهر بالتطورات الجارية في بناء وتجديد البنية التحتية لكرة القدم في كينيا وتنزانيا وأوغندا. وأنا واثق من أن الملاعب، وملاعب التدريب، الفنادق، والمستشفيات، والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفق معايير "الكاف" اللازمة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين "شان"2024، توتال إنيرجيز، بنجاح في شهر أغسطس 2025".

شعار وكأس

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ساعات قليلة قبل موعد عملية سحب القرعة، عن الشعار والكأس الجديدين لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، في دورة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن التصميم الجديد للبطولة يقدم "هوية جديدة" و"يعزز ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الإفريقية". فيما يأتي تصميم الكأس الجديدة للبطولة، ب"شكل عصري وأنيق، يجمع بين عناصر من الذهب والفضة، مما يمثل هيبة البطولة والمكانة المتزايدة لها. أحد التفاصيل المهمة في الكأس هو الخطوط الـ 54 المميزة التي تحيط بالكأس، والتي تمثل 54 بلدا إفريقيا موحدا مع خريطة القارة في مركزها"؛ و"يبرز هذا العنصر احتفال البطولة بالتنوع والوحدة عبر القارة. كل خط يمثل أساس كرة القدم الإفريقية، وهو مسار محفور بشغفنا ومهارتنا، وتكريم للاعبينا وأحلامنا. تُعد الكأس الجديدة رمزًا قويًا للتقدم المستمر لكرة القدم الإفريقية وشغفنا المشترك بهذه اللعبة".

وستكون دورة 2025 التي ستُجرى في ثلاثة بلدان، الثامنة، والأولى التي ستُقام في شرق إفريقيا منذ استضافة، رواندا، للحدث القاري في سنة 2016.

كلام الصور:

قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)

شعار وكأس بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)