الامارات | مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك في «القاهرة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، من 23 الجاري إلى الخامس من فبراير المقبل.

وتهدف المؤسسة، من خلال المشاركة، إلى تسليط الضوء على مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة، الرامية إلى تعزيز المعرفة وتشجيع القراءة وإثراء المحتوى المعرفي العربي.

وتتضمن مشاركة المؤسسة جدول فعاليات حافلاً بالجلسات الحوارية وورش العمل والندوات في حقول الأدب والفن والعلم والمعرفة، كما تعتزم المؤسسة إطلاق مجموعة جديدة من إصداراتها، فضلاً عن استعراض مستجدات مشروعاتها القائمة وأحدث مبادراتها في مجالات النشر والتأليف والابتكار وتعزيز المعرفة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، حرص المؤسسة على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعدّ من أبرز الأحداث السنوية التي تسهم في إثراء الحراك الفكري في العالم العربي، إذ يجمع عشاق المعرفة والناشرين والمبدعين في مكان واحد، ويتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون داخل الأوساط المعرفية، بما يشكل دفعاً إضافياً لحركة التأليف والنشر، ويسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الشراكات الفاعلة، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

ويقدم برنامج دبي الدولي للكتابة التابع للمؤسسة خلال المشاركة برنامجاً غنياً من الفعاليات والجلسات النقاشية بمشاركة مدربيه ومنتسبيه، إلى جانب إطلاقه ورشاً جديدة للمبدعين العرب في مختلف المجالات بهدف تمكين المواهب الشابة بمجال الكتابة والوصول بهم وبإنتاجاتهم الأدبية إلى العالمية.