شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤتمر ومعرض الحج والعمرة" يواصل مناقشة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل "مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، أعماله من جلسات حوارية وورش عمل وفعاليات مُصاحبة، في يومه الثالث، في "جدة سوبردوم" بمحافظة جدة.

وعُقد عدد من الجلسات الرئيسة والتخصصية والحوارية والخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الكلمات الرئيسة، جرى فيها مناقشة موضوعات متعددة من أهمها: (المرافق والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسكن والإعاشة).

وغيرها من موضوعات رئيسة، تهدف إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار للمسجد النبوي الشريف، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الشراكة العلمية مع وزارة الحج والعمرة

الجلسات الخاصة في اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض، تضمنت جلسة افتتاحية أولى خُصِصت للتعريف ببرنامج الشراكة العلمية مع وزارة الحج والعمرة، تحدث فيها نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

وسلط الضوء على أدوار "البرنامج" في بناء شراكات بحثية لدعم البحث العلمي التطبيقي، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بمنظومة الحج والعمرة.



جلسات تخصصية في اليوم الثالث

ومن أهم الجلسات الرئيسة التي حفل بها برنامج هذا اليوم، جلسة بعنوان "طرق وآليات التبريد المبتكرة للمنشآت وطرق المشاة العامة"، استعرض فيها المتحدث عددًا من المشروعات الرائدة لأنظمة التبريد الذكية.وجلسة أخرى بعنوان "خدمات الضيافة والإعاشة: التطبيقات والحلول"، استعرضت أبرز التطورات والاستراتيجيات الحديثة في تقديم خدمات الضيافة وإدارة المرافق، مع التركيز على تحسين جودة الإقامة وتوفير تجربة استثنائية للضيوف.

كما شهد اليوم الثالث تقديم عدد من الجلسات التخصصية، منها جلسة بعنوان "مشعر منى: توفير تجربة إقامة متكاملة لضيوف الرحمن"، استعرضت أحدث اتجاهات تخطيط وتطوير مشعر منى.

وركزت على الابتكارات في بناء المخيمات الذكية والأبراج السكنية المستدامة التي تسهم في توفير بيئة مريحة للحجاج، كما ناقشت الجلسة تقنيات تحسين استغلال المساحات وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الحجاج.

وجلسة أخرى تناولت موضوع تطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز كفاءة النقل، استعرض فيها أبرز المشروعات والمبادرات المبتكرة، التي تسهم في تحسين كفاءة النقل خلال موسم الحج.



تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة

وثالثة عن إدارة النقل الجماعي خلال موسم الحج، تناولت أدوار التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول نقل تلبي احتياجات الحجاج.وأخرى بعنوان "التنوع الثقافي وتخصيص التجربة الغذائية"، استعرضت كيفية تقديم وجبات مخصصة تراعي تفضيلات الضيوف من مختلف دول العالم.

كما حفل هذا اليوم بعدد من الجلسات الحوارية، منها جلسة بعنوان "تخطيط وتطوير المرافق والبنية التحتية في المشاعر المقدسة"، سلط فيها المتحدثون الضوء على استراتيجيات التخطيط الاستباقي، لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، وتطوير القدرة على الاستجابة لمتطلبات منظومة خدمات الحج التشغيلية.

أعقبتها جلسة حوارية أخرى عن "استدامة وجودة المرافق والخدمات في الحرمين الشريفين"، سلط فيها المتحدثان الضوء على الاستراتيجيات المُتبعة لتحسين المرافق، وتعزيز الطاقة التشغيلية، وضمان استدامة البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحيوية.



تطوير النقل الجوي الكهربائي

ومثّلت "الخدمات اللوجستية في الحج: نحو تحسين سلاسل الإمداد والتشغيل"، عنوانًا لجلسة جرى فيها تسلط الضوء على أهمية التخطيط الدقيق وإدارة الموارد، لضمان استدامة سلاسل الإمداد وتوفير المخزون الكافي.

عُقدت جلسة حوارية تناولت موضوع "مستقبل النقل الذكي: تطوير النقل الجوي الكهربائي"، استعرضت أبرز تطورات هذا المجال، ومنها نموذج الطيران الكهربائي العمودي (طائرات eVTOL).

وأخرى بعنوان "حلول النقل المستدام: تكنولوجيا السكك الحديدية"، تناولت الحلول المستدامة في تكنولوجيا السكك الحديدية ودورها في تعزيز منظومة النقل الحديثة.

كما عُقدت جلسة عن المُمارسات العالمية، تناولت استراتيجيات النجاح في إدارة سلاسل الإمداد، واستعرضت تجارب تطوير وتطبيق الخدمات اللوجستية لضمان كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات العملاء.

وسلطت الضوء على الاستراتيجيات والحلول المبتكرة في مجال اللوجستيات، وكيفية تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في قطاعات مختلفة.

ومن أبرز الكلمات الرئيسة التي قُدِمت في اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض، جلسة بعنوان "التطوير البيئي وتحسين المشهد الحضري في المدن الحديثة"، سلط فيها المتحدث الضوء على التجارب الرائدة في مشروعات تحسين البيئة الحضرية في المملكة وعلى المستوى العالمي.



منظومة الحج وسلاسل الإمداد الغذائية

وكلمة رئيسة أخرى عن "دعم حلول النقل الذكي والخدمات اللوجستية"، استعرضت استخدام التكنولوجيا من خلال تطبيقات النقل الذكي لتعزيز تجربة المستخدمين في التنقل بسهولة وسلاسة.

إضافة إلى جلسة أخيرة تناولت موضوع "منظومة الحج وسلاسل الإمداد الغذائية"، جرى فيها تسليط الضوء على الجهود المبذولة للحد من الفقد والهدر الغذائي، عبر مبادرات توعوية وتوحيد الجهود الوطنية.

ويختتم مؤتمر ومعرض الحج والعُمرة 2025"، أعمال وفعاليات نسخته الرابعة مساء اليوم الخميس، الذي سيشهد عقد حزم جلسات ومجموعة ورش عمل، لمناقشة عدد من الموضوعات وغيرها من فعاليات مُتعدِدة، بالإضافة إلى الحفل الختامي.

