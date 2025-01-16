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شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية خادم الحرمين.. مدارس الرياض تحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيسها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لمدارس الرياض -حفظه الله-، تحتفي مدارس الرياض غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض، د. بدر بن حمود البدر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع التعليم.
وكذلك الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- على جهوده لضمان استمرار إرث مدارس الرياض وتعظيم مداه من خلال ضم المدارس تحت مظلة مؤسسة مسك، وبهذا الانضمام والتكامل تجتمع روح الشباب بالإرث العريق لتحقيق تلك الغاية النبيلة.
وأضاف: "خلال العقود الخمسة الماضية، عملت مدارس الرياض على إعداد الطلاب ليُصبحوا قادةً يمتلكون فكرًا واعيًا وإدراكًا متقدمًا، مؤهلين بالأُسس الأكاديمية والقيم الوطنية اللازمة لقيادة التأثير الإيجابي في المملكة".
وخرّجت المدارس نخبة من القادة وصناع القرار الذين أصبحوا اليوم ركنًا أساسيًا في تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض، د. بدر بن حمود البدر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع التعليم.
وكذلك الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- على جهوده لضمان استمرار إرث مدارس الرياض وتعظيم مداه من خلال ضم المدارس تحت مظلة مؤسسة مسك، وبهذا الانضمام والتكامل تجتمع روح الشباب بالإرث العريق لتحقيق تلك الغاية النبيلة.
5 عقود من التميزقال المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي: "نحتفي في مدارس الرياض بخمسة عقودٍ من التميّز وصناعة الأثر في التعليم، وتنشئة أجيال قيادية قادرة على بناء المستقبل، عبر صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ أسهم في تعزيز القيم، وبناء العقول على مدار 50 عامًا من العطاء والإنجاز".
وأضاف: "خلال العقود الخمسة الماضية، عملت مدارس الرياض على إعداد الطلاب ليُصبحوا قادةً يمتلكون فكرًا واعيًا وإدراكًا متقدمًا، مؤهلين بالأُسس الأكاديمية والقيم الوطنية اللازمة لقيادة التأثير الإيجابي في المملكة".
مسيرة التعليم المتميزقادت مدارس الرياض على مدى 50 عامًا، مسيرة التعليم المتميز، ووضعت معايير جديدة للابتكار والجودة، ما جعلها منارة تعليمية تُلهم أجيال الحاضر والمستقبل.
وخرّجت المدارس نخبة من القادة وصناع القرار الذين أصبحوا اليوم ركنًا أساسيًا في تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة.