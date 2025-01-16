إسرائيل: صادرنا 170 ألف قطعة عسكرية من حزب الله وحماس وسوريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ضبط 170 ألف قطعة عسكرية خلال الحرب على عدة جبهات خلال الشهور الماضية، سواء في مواجهة حماس أو حزب الله، على مدار ما يقرب من 15 شهراً.

واستولى جيش الدفاع الإسرائيلي على نحو 1500 قطعة صاروخية من نوع آر بي جي، و570 قطعة عسكرية إلكترونية، و165 صاروخا وقذيفة أكبر حجما، و20 صاروخا مضادا للطائرات.

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، الأربعاء، أنه استولى على أكثر من 170 ألف قطعة عسكرية خلال الحرب الحالية المستمرة منذ 15 شهرا على عدة جبهات، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

وفي حين أن معظم العناصر المضبوطة كانت من حماس في غزة وحزب الله في لبنان، أشار الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد إلى أنه منذ 7 كانون الأول (ديسمبر)، استولى على حوالي 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بالإضافة إلى الأعداد الضخمة من العناصر العسكرية السورية التي دمرها في أوائل كانون الأول (ديسمبر).

على ماذا حصلت إسرائيل من حزب الله وسوريا؟

الفرقة 210 في جيش الدفاع الإسرائيلي استولت من سوريا: دبابات، وقذائف صاروخية، وقذائف هاون، ومعدات مراقبة ورصد، وأسلحة أخرى.

وبشكل أكثر تحديدا، استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على نحو 1500 صاروخ أو قطعة من نوع آر بي جي، و570 قطعة عسكرية إلكترونية، و165 صاروخا وقذيفة أكبر حجما، و20 صاروخا مضادا للطائرات، ومجموعة من العناصر الأخرى.

وفي 25 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه تمكن خلال غزو لبنان من الاستيلاء على 85,170 قطعة عسكرية تابعة لحزب الله من أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان، ومن بين هذه العناصر 2250 صاروخًا أكبر حجمًا، و6840 صاروخًا مضادًا للدبابات أصغر حجمًا، وصواريخ، منها 340 صاروخًا من طراز كورنيت الأكثر تطورًا.

ويوجد أيضًا 60 صاروخًا مضادًا للطائرات و20 مركبة، غالبًا ما تكون قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ أو عشرات الصواريخ في وقت واحد.

كما تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من ضبط 9 آلاف عبوة ناسفة، و5560 سلاحا، ونحو 60800 قطعة إلكترونية ومعدات ووثائق.

85 ألف قطعة سلاح من حماس

ووفقاً للتقرير الإسرائيلي :"إذا طرحنا من إجمالي الـ 170 ألف قطعة عسكرية التي استولى عليها حزب الله في سوريا ولبنان، فمن المرجح أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي قد استولى أيضاً على ما يقرب من 80-85 ألف قطعة من حماس خلال الحرب.