إيفانكا ترامب: لن أعود إلى البيت الأبيض..لم أتكيف مع ظلام السياسة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ردت إيفانكا ترامب بثلاث كلمات عندما سُئلت عن سبب عدم عودتها إلى البيت الأبيض، حيث قالت :أنا أكره السياسة".

والأمر على هذا النحو يعني أن إيفانكا ترامب لا تخطط على الإطلاق للعودة إلى البيت الأبيض لمساعدة والدها في إدارة البلاد خلال إدارته الثانية، حيث صرحت بذلك بوضوح صادم حينما قالت في بودكاست: "أنا أكره السياسة".

ابنة ترامب الكبرى، والتي كانت من بين كبار مستشاريه خلال فترة ولايته الأولى، قالت في برنامج "Him & Her Show" يوم الثلاثاء إنها ستتجنب زيارة واشنطن العاصمة هذه المرة.

قالت إيفانكا (43 عاما) "أنا أحب التأثير، ولكنني أكره السياسة. ومن المؤسف أن الاثنين لا يمكن فصلهما"، مضيفة أنها "عمل مظلم وسلبي للغاية".

وتابعت قائلة: "هناك ظلام في هذا العالم لا أرغب حقًا في الترحيب به في عالمي".

"إلى حد ما، أنا في قلب العاصفة لأن والدي على وشك أن يصبح رئيسًا، لكن الأمر يتعلق بقضية مظلمة وسلبية للغاية. وبعض الناس يحبون الجانب المتعلق بالمصارعة في الأمر ــ القتال. لم أكن أنا من فعل ذلك قط".

وقالت إيفانكا - التي انتقلت إلى فلوريدا مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة ترامب في انتخابات 2020 - إنها لا تزال تخطط "للظهور" مع والدها عندما يعود الأسبوع المقبل.

"أعتقد أنني أتطلع بشدة إلى أن أكون قادرة على الظهور بجانبه كابنة وأن أكون هناك من أجله حتى يصرف ذهنه عن الأشياء، أو أن أشاهد فيلمًا معه، أو أشاهد مباراة رياضية"، قالت.

"أعلم أنه يستطيع أن يكون معي، وأن يكون على طبيعته وأن يسترخي وأن أكون قادرة على توفير ذلك له بطريقة محبة للغاية كابنته."

العائلة ستظل أولاً

وأكدت ابنة ترامب، التي كانت حاضرة دائمًا إلى جانب والدها خلال إدارته الأولى، أنها "أحبت التأثير" الذي أحدثته كمستشارة للبيت الأبيض - لكن قرارها بعدم العودة كان نابعًا من جعل عائلتها أولوية.

وقالت "السبب الرئيسي لعدم عودتي للخدمة الآن هو أنني أعرف التكلفة، وهو ثمن لن أكون على استعداد لجعل أطفالي يتحملونه".

قالت الابنة الأولى السابقة في مكان آخر من المقابلة: "كان هدفي الأساسي هو أن أكون أفضل أم على الإطلاق. إنه أمر صعب. أعني أنني بذلت قصارى جهدي - وأعتقد أنني كنت حاضرة في كل اللحظات الحرجة حقًا - لكنك لا تريد أن تفوت اللحظات الصغيرة أيضًا، في كل مرة كان علي أن أفوت شيئًا ما، كنت أقول لنفسي، 'لن أسمح بحدوث هذا مرة أخرى في اللحظة التي أغادر فيها البيت الأبيض'."

هل تعرضت للانتقادات لعدم عملها مع الأب؟

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد تعرضت لانتقادات بسبب اختيارها عدم الانضمام إلى إدارة والدها القادمة، قالت إيفانكا: "أشعر حقًا أنه من السهل جدًا اتخاذ القرار عندما يتماشى مع قيمك الأساسية. وقيمتي الأعلى والأكثر أهمية هي الأسرة".

ويأتي ذلك بعد أن تحدثت شقيقة زوجها، لارا ترامب، مؤخرًا عن غياب إيفانكا المخطط له خلال إدارة ترامب الثانية، قائلة لصحيفة واشنطن بوست إن الفترة الأولى في البيت الأبيض كانت صعبة على أسرتها الصغيرة.

وقالت لارا، زوجة إريك ترامب: "من الواضح أن جاريد وإيفانكا كانا متورطين للغاية خلال الفترة الأولى وكان الأمر صعبًا عليهما حقًا، كما تعلمون، في كل مرة كنا نراهم فيها، كان الأمر صعبًا عليهم. كان الأمر صعبًا على أسرهم، أعتقد أنهم فعلوا بالفعل بعض الأشياء المذهلة حقًا، أشياء قد لا يحصلون على أي تقدير لها، لكنهم يستحقون بعضًا منها بالتأكيد."

وفي مكان آخر من المقابلة الواسعة النطاق، وصفت إيفانكا تجربتها السابقة في البيت الأبيض بأنها "فترة عاطفية للغاية، لقد أصبحت قاسية القلب إلى حد ما"، قالت.

ومع ذلك، قالت إيفانكا إن وقتها في البيت الأبيض كان وقتًا "للنمو الشخصي الاستثنائي بالنسبة لي والتعلم، وعندما أفكر في الماضي، كنت قادرة على التحرر من فقاعة لم أكن أعلم حتى أنني كنت بداخلها".

وأضافت إيفانكا: "لقد مررت بسنوات من الجنون، ولم أشعر أبدًا بالسخرية بشأن ما أعتقد أنه الخير الأساسي للناس، آمل أن أعيش حياة تستمر في التأثير، بغض النظر عن المكان الذي أعيش فيه."