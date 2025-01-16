شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدتها روسيا.. عقوبات أمريكية على أكثر من 150 فردًا وكيانًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأمريكية المنتهية ولايتها فرض عقوبات على أكثر من 150 فردًا وكيانًا تتهمهم واشنطن بالإسهام في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وخاصة من الصين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن "هذه العقوبات ستعزز تقييد قدرة روسيا على شن هذه الحرب والالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل".

عشرات الشركات خارج روسيا

تستهدف العقوبات الجديدة "أكثر من 150 فردًا وكيانًا" يُشتبه في أنهم قدموا خدمات للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.



وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل "عشرات الشركات الموجودة خارج روسيا وتساعد البلاد على الالتفاف على عقوباتنا، وخاصة من الصين".

الصين المورد الرئيسي لاحتياجات روسيا

تعد وزارة الخارجية الأمريكية أن العملاق الآسيوي هو "المورد الرئيسي" لاحتياجات روسيا من "المنتجات الحساسة المستخدمة لأغراض عسكرية".

وأضافت الوزارة أن "واردات الصين تساعد روسيا على تلبية احتياجات مهمة لصناعاتها الدفاعية".

وسجلت المبادلات التجارية بين الصين وروسيا مستوى قياسيًا عام 2024، بحسب بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين الماضي، في مؤشر جديد إلى التقارب بين البلدين رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.