نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما للتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة

شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لمساعدته في اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، واتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب نتانياهو.

ولفت مكتب نتانياهو الى ان رئيس الوزراء تحدث أيضا إلى الرئيس الاميركي جو بايدن وشكره على مساعدته في اتفاق الاسرى.