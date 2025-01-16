شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لمساعدته في اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، واتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب نتانياهو.
ولفت مكتب نتانياهو الى ان رئيس الوزراء تحدث أيضا إلى الرئيس الاميركي جو بايدن وشكره على مساعدته في اتفاق الاسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما للتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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