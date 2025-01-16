شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أقل درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق، ومن ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس.تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الماكن، وحتى الساعة 9 من صباح الخميس في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أٌقل على الشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على بقية المناطق.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وذعبلوتن.مكة المكرمة: الشعيبة والطائف وأضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والعرضيات.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب.سجلت كل من الرياض وطريف ورفحاء أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد، فقد سجلت الأماكن الثلاثة 4 درجات مئوية.وفي المرتبة التالية جاءت عرعر والقريات بـ5 درجات.