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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق، ومن ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الماكن، وحتى الساعة 9 من صباح الخميس في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أٌقل على الشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على بقية المناطق.
مكة المكرمة: الشعيبة والطائف وأضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والعرضيات.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب.
وفي المرتبة التالية جاءت عرعر والقريات بـ5 درجات.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الماكن، وحتى الساعة 9 من صباح الخميس في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أٌقل على الشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على بقية المناطق.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وذعبلوتن.
مكة المكرمة: الشعيبة والطائف وأضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والعرضيات.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب.
أقل درجات الحرارةسجلت كل من الرياض وطريف ورفحاء أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد، فقد سجلت الأماكن الثلاثة 4 درجات مئوية.
وفي المرتبة التالية جاءت عرعر والقريات بـ5 درجات.