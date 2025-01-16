شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أنك تعانى اضطرابا في الأكل.. طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات الطعام حالة ذهنية معقدة تؤثر على كيفية تفكير الشخص في الطعام والوزن وصورة الجسم، وهي مزيج من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية، وغالبًا ما يصعب تحديدها والسيطرة عليها، إذا كنت تشك في أن علاقتك بالطعام قد تكون غير صحية، فإليك ما تحتاج إلى معرفته، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطرابات الطعام وطرق علاجها، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات اضطراب الأكل

تتجلى اضطرابات الأكل بطرق مختلفة، ولكن العلامات الشائعة تشمل:

-الطعام المقيد: تناول القليل جدًا أو تخطي الوجبات بانتظام.

-الإفراط في تناول الطعام: زيادة استهلاك الطعام في فترة قصيرة مع الشعور بالذنب.

-سلوكيات التقيؤ الإجباري، أو استخدام الملينات، أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط "لإلغاء تأثير" الأكل.

-عدم الرضا عن الجسم: الأفكار المتكررة غير السارة حول حجم أو شكل جسمك.

-إذا بدت هذه العادات مألوفة، فمن الجيد أن تطلب المساعدة. إذا تُرِكَت اضطرابات الأكل دون علاج، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة مثل مضاعفات القلب ومضاعفات الجهاز الهضمي وحتى مشاكل الاكتئاب والقلق.

التأثير على صورة الجسم والتوتر

غالبًا ما تؤدي اضطرابات الأكل إلى تفاقم مشاكل صورة الجسم. تخلق الضغوط الاجتماعية ومعايير الجمال غير الواقعية ومقارنة الذات حلقة مفرغة من عدم الرضا من خلال سلوكيات التأقلم غير الصحية.

يؤدي التوتر بدوره إلى تضخيم هذه المشاعر حيث يلجأ معظم الناس إلى تناول الطعام المضطرب في محاولة لاستعادة السيطرة.

ومع ذلك، فإن هذا التصور الخاطئ للسيطرة يؤدي دائمًا إلى تفاقم الضائقة العاطفية، لأنه يديم الحلقة.

علاج اضطرابات الطعام

اطلب المساعدة الطبية: يمكن للمعالج أو أخصائي التغذية المتخصص في اضطرابات الأكل تقديم استراتيجيات شخصية لمساعدتك على فهم سلوكياتك ومعالجتها.

الأكل اليقظ: انتبه لإشارات الجوع والشبع، وحاول تطوير علاقة محايدة مع جميع الأطعمة.

تحدي الأفكار السلبية: يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في إعادة صياغة المعتقدات الضارة حول الطعام وصورة الجسم.

بناء نظام دعم: شارك مع أصدقائك أو أفراد عائلتك الموثوق بهم في معاناتك يمكن أن تكون مجموعات الدعم أيضًا مساحة آمنة للتواصل مع الآخرين الذين يفهمونك.

إعطاء الأولوية للعناية الذاتية: يمكن أن تقلل الأنشطة مثل كتابة اليوميات أو قضاء الوقت في الطبيعة من التوتر وتحسن المرونة العاطفية.