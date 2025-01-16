شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتعامل مع كبار السن فى موسم الفيروسات للحفاظ على صحتهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إسلام عنان استشارى علم الأوبئة أن كبار السن لديهم تعامل خاص فى موسم الفيروسات، حيث ينبغى على أسرهم اتباع بعض الخطوات، حيث تبدأ من الوقاية إلى العلاج حال الإصابة بأحد الفيروسات.

فكبار السن لديهم روشتة صحية مختلفة في التعامل للوقاية أو عند الإصابة بالفيروسات المنتشرة، حتي لو كانت نزلة برد خفيفة، من تغذيتهم الصحية، إلى الاهتمام بمواعيد العلاج.

التعامل مع كبار السن في موسم انتشار الفيروسات

قال الدكتور إسلام عنان إن كبار السن في الأغلب قد يعانون من أمراض مزمنة، ولذا للوقاية أو عند تعرضهم للإصابة بأي عرض من نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الفيروسات المنتشرة، يجب التعامل معهم بطريقة خاصة ومختلفة حتى لا يتعرضوا لمضاعفات صحية كبيرة.

وحدد إجراءات التعامل مع كبار السن فى موسم الفيروسات كالتالى:

- تجنب التعامل مع كبار السن بشكل مباشر خلال شهور الشتاء، بمعنى أن السلام لا يكون باليد أو القبلات.

-تجنب العزومات التى تتسبب فى وجود تجمعات فى أماكن مغلقة وفى حالة الاضطرار لذلك يمكن لكبار السن الجلوس في مكان بعيد بحيث يكون هناك تباعد بينهم وبين الموجودين.

-ارتداء الكمامات مهم فى حال الخروج أو التعامل مع شخص من قريب.

- فور رجوع أي شخص من الشارع يجب أن يستحم ويستحسن غسل الملابس قبل الدخول على كبير السن.

ـ فى حال ظهور أي عرض لكبار السن يجب أخذهم إلى الطبيب المعالج، حتي لا تتفاقم الأعراض، ويتعرض لأي مشكلة أو مضاعفات، مع ضرورة تجنب إعطاء كبير السن أي علاج دون الرجوع للطبيب حتي لو خافض للحرارة لأنه ربما يتعارض مع علاج مزمن أخرى يتناوله.

وفى النهاية أوضح دكتور إسلام أن الخوف على كبار السن يكون من المحيطين دائمى الخروج للعمل أو غيره، والذين عليهم اتخاذ الاحتياطات السابقة لأن كبار السن يكونون أكثر تأثرا بالعدوى.