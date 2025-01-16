شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وجبات لمدة يومين لإنقاص الوزن وطرد السموم والان مع تفاصيل الخبر

قدم خبراء التغذية خطة وجبات بسيطة لمدة يومين غنية بالعناصر الغذائية التي تساعدك على التخلص من السموم وفقدان بضعة كيلوجرامات، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

تتضمن خطة الوجبات التي تستمر يومين ما يلي:

-ماء ديتوكس مع بذور الشيا أو شرائح الليمون أو القرفة، مما يساعد على إزالة السموم في الصباح الباكر

-في الوجبة الأولى من اليوم - الإفطار - تناول بيضة مسلوقة مع بعض الخضراوات المشوية.

-في منتصف النهار، قطع فواكه مثل الأناناس، والتي تساعد على حرق الدهون.

-في الغداء، تناول الخضراوات المشوية مع الدجاج

-يجب أن تشمل الوجبات الخفيفة المسائية حفنة من الفشار مع قطعة من الشوكولاتة الداكنة

-يجب أن يكون العشاء أخف - بما في ذلك السلطة ووعاء من أي دال من اختيارك.

لماذا يعد التخلص من السموم أو الديتوكس مهمًا؟

وفقًا للخبراء، يتضمن التخلص من السموم من الجسم بالكامل اتباع نظام غذائي لإزالة السموم من الجسم. ومع ذلك، فإن جسمك مجهز جيدًا للتخلص من هذه المواد الضارة دون تدخل غذائي أو مكملات.

والسموم تشير إلى الملوثات والمواد الكيميائية الاصطناعية والمعادن الثقيلة والأطعمة المصنعة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة.

في حين تزعم العديد من الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية أنها "تزيل سموم" الجسم من هذه المواد، إلا أنها لا تدعمها الأبحاث عادةً.

إن إزالة السموم من الجسم بالكامل هي جزء من وظيفة الأعضاء العادية، حيث يقوم الجسم بشكل طبيعي بالتخلص من المواد الضارة من خلال الكلى والكبد والجهاز الهضمي والجلد والرئتين.

أفضل الطرق الأخرى لإزالة السموم من الجسم

تتضمن بعض الطرق الأخرى لإزالة السموم من الجسم ما يلي:

ضع نومك في الأولوية

تأكد من الحصول على نوم جيد كل ليلة لدعم صحة جسمك ونظام إزالة السموم الطبيعي. يسمح النوم لعقلك بإعادة تنظيم نفسه وإعادة شحن نفسه، بالإضافة إلى إزالة النفايات السامة التي تتراكم طوال اليوم.

اشرب المزيد من الماء

من المهم ترطيب جسمك لأنه ينظم درجة حرارة جسمك، ويرطب المفاصل، ويساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويزيل السموم من جسمك عن طريق إزالة الفضلات. يجب أن تعمل خلايا جسمك على إصلاح نفسها باستمرار لتعمل بشكل مثالي وتحلل العناصر الغذائية لجسمك لاستخدامها كطاقة.

توقف عن تناول السكر والوجبات السريعة

وفقًا للدراسات، فإن استهلاك الأطعمة السكرية والمعالجة بشكل كبير لا يسبب السمنة وأمراض مزمنة أخرى مثل مشاكل القلب والسرطان والسكري فحسب، بل يؤثر أيضًا على قدرة جسمك على إزالة السموم بشكل طبيعي. يمكنك الحفاظ على صحة نظام إزالة السموم في جسمك عن طريق استهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة.