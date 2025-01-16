شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توقع عقدا لبيع وترويج منتجات شركة صينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات الاتفاق مع شركة دونغنان للمصاعد المحدودة لحصول شركة مصاعد أطلس على وكيل معتمد بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لشركة دونغنان للمصاعد المحدودة لبيع وترويج وتوزيع منتجات شركة دونغنان للمصاعد المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شركة دونغنان للمصاعد المحدودة هي شركة صينية مقرها مدينة سوتشو وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن حصر القيمة لأنها تعتمد على قيمة المنتجات المباعة في الفترة من 2025م وحتى 2035م.
وأضافت أن تفاصل العقد تتضمن قيام شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات ببيع وترويج وتوزيع منتجات شركة دونغنان للمصاعد المحدودة وخدمات ما بعد البيع كوكيل معتمد بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والخاصة بالمصاعد والسلالم المتحركة.
وذكرت أن مدة العقد 10 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
ووقعت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات اتفاقية تعاون تكنولوجي وتوريد المنتجات مع شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة
وتأتي الاتفاقية بهدف التعاون في مجال السلالم والمشايات الكهربائية ويشمل توفير مخططات الهياكل بالإضافة إلى مخططات وتصنيع المعدات الاصلية وكذلك توفير تدريب لمهندسي شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات وذلك فى التدريب على إنتاج هياكل السلالم وتجميع واختبارات السلالم مما يسهم في ذلك في إنتاج منتجات ذات جودة عالية والتنافس في السوق السعودي بقوة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأفادت أنه لا يمكن حصر القيمة لأنها تعتمد على قيمة المنتجات المباعة في الفترة من 2025م وحتى 2035م.
وتلتزم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بإيداع مبلغ (20,000) دولار كوديعة لدى شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة وتقوم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بشراء سنويا لايقل عن 80 مجموعة من الأجزاء الخاصة بالمصاعد وفي حال وصلت كمية الشراء لهذا الرقم تلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بإرجاع الوديعة لشركة مصاعد أطلس.
وتلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بتوفير تدريب لمدة أسبوعين لمهندسي شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات في المصنع التابع لهم بما في ذلك إنتاج الهياكل وتجميع واختبار السلالم المتحركة.
و تلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بتوفير مخططات الهياكل ومخططات تجميع السلالم المتحركة وقائمة بمكونات السلالم المتحركة وحسابات لكل نوع من أنواع درج وسعة السلالم التجارية.
ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شركة دونغنان للمصاعد المحدودة هي شركة صينية مقرها مدينة سوتشو وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن حصر القيمة لأنها تعتمد على قيمة المنتجات المباعة في الفترة من 2025م وحتى 2035م.
وأضافت أن تفاصل العقد تتضمن قيام شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات ببيع وترويج وتوزيع منتجات شركة دونغنان للمصاعد المحدودة وخدمات ما بعد البيع كوكيل معتمد بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والخاصة بالمصاعد والسلالم المتحركة.
وذكرت أن مدة العقد 10 سنوات، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
ووقعت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات اتفاقية تعاون تكنولوجي وتوريد المنتجات مع شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة
وتأتي الاتفاقية بهدف التعاون في مجال السلالم والمشايات الكهربائية ويشمل توفير مخططات الهياكل بالإضافة إلى مخططات وتصنيع المعدات الاصلية وكذلك توفير تدريب لمهندسي شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات وذلك فى التدريب على إنتاج هياكل السلالم وتجميع واختبارات السلالم مما يسهم في ذلك في إنتاج منتجات ذات جودة عالية والتنافس في السوق السعودي بقوة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأفادت أنه لا يمكن حصر القيمة لأنها تعتمد على قيمة المنتجات المباعة في الفترة من 2025م وحتى 2035م.
وتلتزم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بإيداع مبلغ (20,000) دولار كوديعة لدى شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة وتقوم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بشراء سنويا لايقل عن 80 مجموعة من الأجزاء الخاصة بالمصاعد وفي حال وصلت كمية الشراء لهذا الرقم تلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بإرجاع الوديعة لشركة مصاعد أطلس.
وتلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بتوفير تدريب لمدة أسبوعين لمهندسي شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات في المصنع التابع لهم بما في ذلك إنتاج الهياكل وتجميع واختبار السلالم المتحركة.
و تلتزم شركة سوزهو شيندا لمستلزمات السلالم المتحركة المحدودة بتوفير مخططات الهياكل ومخططات تجميع السلالم المتحركة وقائمة بمكونات السلالم المتحركة وحسابات لكل نوع من أنواع درج وسعة السلالم التجارية.
ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.