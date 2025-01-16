شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توقع عقدا لبيع وترويج منتجات شركة صينية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.