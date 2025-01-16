شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتصدر.. الصحة: 597 قرارًا في وفيات الأخطاء الطبية والان نبدء بالتفاصيل

وفيات الأخطاء الطبية

قرارات الإدانة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن إحصائيات بشأن وفيات الأخطاء الطبية خلال العام الماضي، حيث أصدرت الهيئات الصحية الشرعية 597 قرارًا متعلقًا بوفيات ناتجة عن أخطاء طبية.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن نسبة الإدانة في هذه القضايا بلغت 29% فقط، حيث صدر 173 قرار إدانة، فيما قررت الهيئات عدم الإدانة في 424 حالة في مختلف مناطق المملكة.وتصدرت المنطقة الشرقية المناطق من حيث عدد القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بواقع 98 قرارًا.وتلتها صحة الأحساء بـ 97 قرارًا، ثم عسير بـ 87 قرارًا، والمدينة المنورة بـ 78 قرارًا، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الخامسة بـ 72 قرارًا.وعلى صعيد قرارات الإدانة، تصدرت الشرقية أيضًا بـ 42 قرارًا، تلتها عسير بـ 26 قرارًا، ثم الطائف بـ 21 قرارًا، فيما تساوت الرياض والأحساء بـ 20 قرارًا لكل منهما.وفي المقابل، تصدرت الأحساء قائمة قرارات عدم الإدانة بـ 77 قرارًا، تلتها المدينة المنورة بـ 72 قرارًا، ثم عسير بـ 61 قرارًا، والشرقية بـ 56 قرارًا، وأخيرًا الرياض بـ 52 قرارًا.