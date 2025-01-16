انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: العراق بات محصنًا من المنزلقات الخطيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى جمعاً من الشيوخ والوجهاء في مضيف الشيخ عبد الله الحميدي الجربة شيخ مشايخ قبيلة شمر في ناحية ربيعة بالموصل.

وأكد السيد الحكيم، على ضرورة حفظ التنوع العراقي في إطار الأمة العراقية الواحدة، وأهمية إدارته لاستثمار المكونات كمصدر إثراء للمجتمع والدولة وفرصة لتعظيم تأثير العراق في المنطقة والعالم، وذلك لا يقف عند المكونات فقط، إنما العشائر لها امتداداتها في المنطقة أيضا، حيث يمكن استثمارها لهذا الغرض، وزيارة قداسة البابا إلى العراق دليل على ذلك حيث جاءت بوجود وتأثير شركائنا المسيحيين في العراق، بحسب البيان.



وأضاف ان بناء دولة قوية يبدأ من مجتمع قوي ومتماسك ومؤسسات قوية وفاعلة ومؤثرة واقتصاد ناهض وأجهزة أمنية مهنية وفاعلة، لافتا الى ان العراق ونينوى مرا بظروف صعبة لكنه اليوم يعيش حالة وئام مجتمعي واستقرار سياسي وهي نتاج لتلك التضحيات والدماء والدموع، مما يؤكد ضرورة الوحدة والتماسك لحفظ المنجزات وأن تكون مصالح البلد أولاً.

وتابع ان المشهد السوري يشهد ضبابية، ويتطلب منا تحصين جبهتنا الداخلية ومراكمة الإيجابيات والتمسك بالتحول الإيجابي في العراق، مشيرا الى ان هناك إرادة إقليمية ودولية لاستقرار العراق، وأن هناك تصور أن استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق، والعراق بحاجة إلى هذا الاستقرار المرحلي، وبالتالي ستكون مصالح الناس مع الاستقرار ومنطق الدولة وتحويل المصالح من مرحلة اللا استقرار إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، إن العراق بات محصنًا من المنزلقات الخطيرة ويمتلك مناعة لمواجهة التحديات، ويُنظر له على أنه بلد صاعد.

