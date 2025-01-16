يُنافس على جائزة أفضل مطرب في joy awards 2025.. أرقام حققها الشامي في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - بعد عامٍ ملئ بالنجاحات والجوائز، وصل المطرب السوري الشاب الشامي، إلى القائمة النهائية في جوائز Joy awards 2025، حيث يتنافس على جائزة أفضل مطرب، أمام الثلاثي تامر عاشور، وعايض وسيلاوي، كما يُنافس على جائزة أخرى في فئة أفضل أغنية، وذلك بأغنية "وين" والتي حققت انتشارًا كبيرًا وقت طرحها.

أكثر من نصف مليار مشاهدة في 2024

أرقامٌ وإنجازات نجح الشامي في تحقيقها طوال العام الماضي، لاسيما على مستوى نسب استماع أغانيه، والتي حصدت أرقامًا قياسية نوعًا ما، لاسيما وأنه لم يتجاوز الـ23 عامًا بعد، ورغم إنتاجه المحدود نوعًا ما، كونه طرح 4 أغانٍ تقريبًا طوال 2024، إلا أنها حظيت بانتشارٍ واسع، تجاوز النصف مليار مشاهدة عبر منصة واحدة فقط وهي "يوتيوب".

وافتتح المطرب الشاب، العام الماضي، بأغنية "صبرًا" والتي طرحها في شهر فبراير، وجاءت من ألحانه، وتوزيع فؤاد جنيد، حيث حققت أكثر من 166 مليون مُشاهدة عبر "يوتيوب"، إلى جانب نسب الاستماع الأخرى على منصات الموسيقة الرقمية.

72 مليون مشاهدة لأغنية "خدني"

وبعد 3 شهور من نجاح "صبرًا"، عاد لجمهوره مُجددًا، وطرح أغنية رومانسية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "خدني" في مايو الماضي، من كلماته وألحانه، وتوزيع فؤاد جنيد أيضًا، والفيديو إخراج حسان رحايل، وقد حققت أكثر من 72 مليون مشاهدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نجاح ضخم لأغنية "وين"

ومن أكثر الأغاني نجاحًا على مدار العام الماضي، هي أغنية "وين" الذي سبق وطرحها في يوليو الماضي، على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت أكثر من 166 مليون مشاهدة، ولازالت تُنافس في قائمة "تريند موسيقى يوتيوب"، رغم مرور تلك الشهور على طرحها، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع فؤاد جنيد أيضًا، وإخراج جاد رحمة، حيث تنافس تلك الأغنية على جائزة أفضل أغنية في Joy awards 2025.



واختتم الشامي، عام 2024، بأغنية "دوالي" الذي طرحها في سبتمبر الماضي، حيث حققت نحو 94 مليون مشاهدة، فيما تتواجد في قائمة "تريند الموسيقى" أيضًا، كضمن الأغاني الأكثر انتشارًا في العالم، وتعاون فيه مع الموزع فؤاد جنيد، والذي يعد بمثابة شريك نجاح في أعماله الذي أطلقها العام الماضي.

يذكر أنّ الشامي، حصد 4 جوائز دفعة واحدة، في حفل جوائز بيلبورد Billboard عربية للموسيقى 2024، والذي أقيم في مدينة الرياض، ديسمبر الماضي، وهي: أفضل فنان في فئة أغاني الليفانتين، والفنان الأول في فئة أغاني الليفانتين، وأفضل أغنية إندي عن "صبرا"، وأفضل أغنية ليفانتين في حفل جوائز بيلبورد عربية.

كما سبق وفاز بجائزة أفضل أغنية في النسخة الماضية من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2024، وذلك عن أغنية "يا ليل ويا عين"، حيث نافس وقتها أمام أصالة بأغنية "فوق"، وأميمة طالب بـ"مزلاج"، وأحلام بـ"وياك وياك".

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