انت الان تتابع خبر حمودي بشأن اتفاق غزة: إعلان هزيمة إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان، "إعلان وقف العدوان على غزة، هو يوم انتصار لغزة، ومقاومتها الشجاعة، وأبنائها الصابرين الصامدين، ولدماء الشهداء الأبرار، وجراحات المصابين، ولمحور المقاومة المساند، ولكل أحرار العالم الذين ناصروا غزة، وفضحوا الوجه القبيح للصهيونية، ومجازرها، وتجردها من القيم الإنسانية".

وأضاف "إعلان وقف العدوان، هو يوم إعلان هزيمة إسرائيل، وفشل كل ما توعد المجرم نتنياهو بتحقيقه منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى".

وتابع "هنيئا لغزة انتصار الدم على السيف، وعودة السلام، وشرف العزة والكرامةط، معربا عن أمله من "كل دول العالم مد يد العون بالمساعدات الانسانية، والمساهمة بإعادة إعمار غزة، وتأهيل مرافقها الخدمية، وتمكين شعبها من الاستقرار مجددا".

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.