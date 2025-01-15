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السيد الصدر يعلق على وقف اطلاق النار في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في بيان، "ايها الاخوة الاحبة لا تنسوا قول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون.. فلا عهد لهم ولا امان".

وأضاف "ثم عليكم بوحدة الصف ونبذ الخلافات".

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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