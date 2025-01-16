شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 16يناير 2025 ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 أمام الجنيه المصرى، بعدد من البنوك الرئيسية ومنهم بنكى الأهلى ومصر، وكان سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.39 جنيه للشراء و50.49 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.39 جنيه 50.49 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.49 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.