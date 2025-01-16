كريمة مختار أيقونة الأمومة في السينما والمسرح والحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - تُعد "كريمة مختار"، أو ماما نونا كما أحبت أن يناديها الجمهور، إحدى النجمات القلائل اللواتي جسَّدن دور الأم بمشاعرها الحقيقية وموهبتها الفريدة كل صور الأمهات التي يمكن أن نتخيلها، فهي الأم الطيبة، القوية، الصبورة، وحتى الفكاهية التي لم تفارق مخيلتنا، ليس فقط بسبب موهبتها التمثيلية، ولكن بفضل صدقها وكرم مشاعرها الذي وصل إلى قلوب جمهورها.

حلم الطفولة

منذ طفولتها، كان لدى كريمة حلم واضح أن تصبح ممثلة، لكن عائلتها ذات الطابع المحافظ وقفت ضد رغبتها، ومع ذلك، لم تستسلم، ووجدت طريقها إلى عالم التمثيل من خلال الإذاعة، إذ انطلقت عبر برنامجوجذبت بصوتها المميز قلوب المستمعين؛ لتبدأ بعدها رحلتها مع المسلسلات الإذاعية التي صنعت لها قاعدة جماهيرية كبيرة.

ورغم النجاح الذي حققته عبر الإذاعة، لم تخطُ كريمة خطواتها الأولى في السينما إلا بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش في عام 1958، الذي دعمها وفتح لها باب السينما من خلال فيلم "ثمن الحرية". منذ ذلك الحين، بدأت رحلتها المليئة بالنجاحات والأدوار التي تركت أثراً لا يُنسى.

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دور الأم

تنوعت أدوار كريمة مختار إلا أن دور الأم كان العلامة الأبرز في مسيرتها؛ إذ استطاعت بصدقها أن تُجسد هذا الدور بطرق مختلفة، وفي العديد من الأفلام، ففي فيلم "الحفيد"، الذي أسرت فيه قلوب المشاهدين بدفء مشاعرها، وفي مسرحية "العيال كبرت"، أظهرت جانباً فكاهياً للأم، بينما أصبحت شخصيةفي مسلسلرمزاً خالداً للأم الحنون والتي تعلق بها الجمهور.

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بعيداً عن التمثيل

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وكشف الإعلاميفي لقاء إعلامي عن المفاجآت حول والدته وقال: "ماما كريمة في المنزل ليست مثل ماما كريمة في الدراما، فشخصية زينب في العيال كبرت جسدت أمّاً حنونة، معطاءة، ودمها خفيف، ولكنها تتسم بالسذاجة، لكن الحقيقة أن ماما كريمة لم تكن ساذجة على الإطلاق. كانت طيبة جداً، لكنها كانت صارمة وشديدة الحزم معنا، أنا وإخوتي، خلال طفولتنا".

وبعيداً عن الكاميرا، جسدت كريمة دور الأم في حياتها الحقيقية، بعد وفاة زوجها عام 1994، كرست حياتها لتربية أبنائها الأربعة بنفس الحب والحنان الذي أهدته لجمهورها. وبفضل صدقها وحنانها، أصبحت كريمة مختار أيقونة خالدة في قلوب الملايين، تذكرنا بأن الفن الحقيقي ينبع من عمق الإنسانية.

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