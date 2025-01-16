كارينا كابور في بيان على حادث تعرض زوجها سيف على خان للطعن: نواجه خطرا كبيرا على سلامتنا

كارينا كابور: "مازلنا نحاول معالجة الأحداث" وتُطالب الإعلام بمنح العائلة مساحة خاصة

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تفاصيل تعرض سيف على خان للطعن في منزله

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 07:19 مساءً - أصدرت نجمة بوليوودبيانًا علقت من خلاله على حادث الطعن الذي تعرض له زوجها نجم بوليوودوإنتقل على أثره إلى المُستشفى وأجرى عملية جراحية إستمرت لساعات وعقب ذلك تم دخوله لغرفة العناية المُركزة.وقد أصدرت الفنانة الهندية كارينا كابور البيان عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" والذي حاء فيه: "لقد كان يومًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لعائلتنا، ومازلنا نحاول معالجة الأحداث التي وقعت، بينما نمر بهذه الأوقات الصعبة أطلب بكل احترام وتواضع من وسائل الإعلام والمصورين الامتناع عن التكهنات والتغطية المستمرة".وأضاف البيان: "في حين أننا نُقدر الاهتمام والدعم، فإن التدقيق والاهتمام المستمرين ليسا مُرهقين فحسب، بل يشكلان أيضًا خطرًا كبيرًا على سلامتنا، أطلب منكم بلطف احترام حدودنا ومنحنا المساحة التي نحتاجها للتعافي والتكيف كعائلة، وأود أن أشكركم مقدمًا على تفهمكم وتعاونكم خلال هذه الفترة الحساسة".يُذكر أن جمهور ومُحبي سينما بوليوود تفاجئوا صباح اليوم بخبر مؤلم، حيث تعرّض الممثل الهندي سيف علي خان لحادث عنيف، حيث هجم أحد الأشخاص المجهولين على منزله القاطن في حي مومباي الراقي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بغرض السرقة، وعندما تصدى له خان، هجم السارق عليه، وطعنه 6 طعنات، من بينهم 2 عميقتان، وفر هاربًا، ونقل خان على الفور إلى مستشفى ليلافاتي.وكانت قد أصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور، بياناً رسمياً صباح اليوم تعليقًا على الحادث المأساوي: "كانت هناك محاولة سرقة في منزلنا الليلة الماضية. أصيب سيف بجروح في ذراعه ويخضع حالياً لعملية جراحية، بينما باقي أفراد العائلة بخير".وأضافت: "نشكر الجميع على اهتمامهم ودعمهم ونأمل أن يتم احترام خصوصيتنا في هذه الأوقات العصيبة".، وطالبت من وسائل الإعلام الصبر وعدم إصدار أي تكهنات.

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