أفلام سينمائية جمعت ماجدة بـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

البداية أمام إسماعيل ياسين .. ونجاح إستثنائي في السينما

ثلاثة أفلام جمعت ماجد بـ فاتن حمامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 07:19 مساءً - تُعد الفنانةواحدة من كبار النجمات في مصر والوطن العربي والتي ساهمت في إثراءمن خلال مسيرتها الفنية التي تعاونت فيها مع كبار المخرجين والفنانين.وخلال مشوار الفنانة ماجدة الصباحي السينمائي نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات الواقعية والتي خلقت لها مساحة خاصة لدى الجمهور من خلال عدد كبير من الأفلام والتي تُعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.جاءت البداية السينمائية للفنانة ماجدة الصباحي وعشقها للفن والتمثيل منذ سنوات المراهقة، حيث شاركت ببطولة أول فيلم سينمائي وهو "الناصح" في عام 1949 والذي شارك ببطولته كل من إسماعيل ياسين، فريد شوقي.وكان قد رشحها للمُشاركة ببطولة الفيلم المخرج سيف الدين شوكت، لتنطلق عقب ذلك في مشوارها السينمائي والذي قدمت من خلاله العديد من الأفلام السينمائية والتي وضعت من خلالها اسمها في تاريخ السينما، وظلت تُقدم أفلاماً سينمائية حتى فترة التسعينيات.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الفنانة ماجدة بالسينما المصرية والتي جعلتها واحدة من أبطال الأفلام إلا أنها كانت دومًا ما تتعاون مع العديد من الفنانين والفنانات ولم تكن تهتم بأي مقاييس سوى جودة الفيلم، مما جعلها تُشارك البطولة مع واحدة من كبار نجمات السينما وهي الفنانة فاتن حمامة.وجاء التعاون الأول بين الفنانة ماجدة والفنانة فاتن حمامة عام 1951 من خلال فيلم "أنا بنت ناس" والذي جاء من إخراج حسن الإمام وشارك ببطولته الفنان محسن سرحان، شكري سرحان، وفي العام التالي 1952 يُكرران تعاونهما مرة أخرى من خلال فيلم "لحن الخلود" والذي شارك في بطولته فريد الأطرش، مديحة يسري وسراج منير.وكان أخر الأفلام السينمائية التي جسد بطولتها كل من الفنانة ماجدة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة هو فيلم "الله معنا" والذي تم عرضه عام 1955، وجاء الفيلم من إخراج أحمد بدرخان وشارك في بطولته عماد حمدي، محمود المليجي.وقد إمتدت المسيرة السينمائية للفنانة ماجدة الصباحي لما يتجاوز الأربعون عامًا قدمت من خلالها ما يُقارب السبعون فيلمًا سينمائيًا، وقد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 16 يناير عام 2020 عن عمر ناهز الـ89 عامًا إلا أنها مازالت حاضرة بقلوب مُحبيها بكافة أنحاء الوطن العربي.

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