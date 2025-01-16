الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية، الليلة، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية بفعل الضباب.

وناشد المركز، في بيان اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب من الساعة 23:00 مساء وحتى الساعة 09:30 من صباح يوم غد الجمعة.