شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تداولاته اليوم على انخفاض بنسبة 0.4 في بالمئة، ليصل عند مستوى 10060.4 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 12.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركات على ثبات.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 12.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركات على ثبات.