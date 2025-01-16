شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تداولاته اليوم على انخفاض بنسبة 0.4 في بالمئة، ليصل عند مستوى 10060.4 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 12.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار ‏أسهم 11 شركات على ثبات.‏

