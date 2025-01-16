الاقتصاد

أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تغلق على انخفاض

0 نشر
واس - تونس 0 تبليغ

أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تغلق على انخفاض

شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تداولاته اليوم على انخفاض بنسبة 0.4 في بالمئة، ليصل عند مستوى 10060.4 نقطة.‏
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 12.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار ‏أسهم 11 شركات على ثبات.‏
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا