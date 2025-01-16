شكرا لقرائتكم خبر الجهات العاملة في قطاع الحج تتسابق لإبرام اتفاقيات تعاون استعدادا لموسم 1446 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جدة سوبر دوم حراكاً كبيراً لتوثيق العلاقات بين القطاعات العاملة في قطاع الحج والمشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، وذلك من خلال الزيارات وإبرام الاتفاقيات استعدادا لموسم الحج 1446هـ.

العديد من الوفد الخارجية كانت حضورا في جدة سوبر دوم، حيث استقبلت شركة العامورية وفدا من سلطنة عمان، وآخر يمنيا برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة بالجمهورية اليمنية الدكتور مختار خضر الرباش، الذي اطلع على مجالات الانشطة المختلفة للشركة ومجموعة المبتكرات التي قدمتها العامورية خلال هذه الدورة من المعرض.

كما استقبلت قيادات شركة العامورية وفدا من شركة الراجحي للخدمات التجارية المساندة، اطلع على منتجات الصوفابد الابتكارية ومنصة ادارة الحج المطورة. وتجول الوفد على اركان المعرض حيث استمعوا الى شرح تفصلي عن منتجات الشركة الابتكارية.

إلى ذلك، وقعت شركة العامورية اتفاقيتي تعاون استراتيجي مع شركتي تحالف البناء المتحدون المحدودة، وبرايت للتجارة والمقاولات المحدودة.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز تقديم خدمات رائدة تلبي رغبات وتطلعات ضيوف الرحمن، وتحقق التكامل لتنفيذ الأهداف والبرامج المشتركة في قطاع الحج والعمرة.

ومثل شركة العامورية في توقيع الاتفاقية مع شركة برايت المدير العام الأستاذ محمد يوسف السوادي، فيما مثل شركة العامورية في التوقيع مع تحالف البناء نائب المدير العام الأستاذ أحمد يوسف السوادي.

من جهة أخرى، كرمت مجلة "نسك" الصادرة عن شركة اشرقت القابضة شركة العامورية كراع استراتيجي لها حيث تسلم نائب المدير العام الأستاذ أحمد يوسف السوادي درعا تقديرا خلال حفل تدشين المجلة بجناح أشرقت القابضة.

فيما قعت شركة العامورية اتفاقية شراكة مع شركة اكرام الضيف بجناحها اليوم في حضور ممثلي عدد من الشركات وضيوف الشرف، ووقع عن شركة العامورية المدير العام الاستاذ محمد يوسف السوادي وعن اكرام الضيف الرئيس التنفيذي الاستاذ سعودي عيد.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الشراكة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات باستخدام التحول الرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في خدمة ضيوف الرحمن.