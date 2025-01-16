الامارات | لجنة المتابعة الإماراتية - العمانية تعقد اجتماعها الدوري في مسقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتثالًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، واستمرارا للجهود المشتركة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا الإماراتية - العمانية المشتركة، اليوم، اجتماعها الدوري في محافظة "مسقط".

تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتوافق بشأنها، وبما يسهم في خدمة مواطني البلدين الشقيقين.