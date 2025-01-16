“دله المتقدمة” تستعرض حلول النقل الذكي في مؤتمر ومعرض الحج 2025

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وتهدف “دله المتقدمة” من خلال هذه المشاركة إلى عرض أحدث حلول النقل الذكي، عبر أسطولها الحديث من الحافلات المتطورة والمجهزة بأعلى معايير الأمان والراحة، لتوفير تجربة نقل آمنة وفعالة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وتقدم الشركة حافلات ذات تقنيات متقدمة تواكب أحدث الابتكارات في قطاع النقل الجماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وانسيابية الحركة في المشاعر المقدسة.
وتُعزز مشاركة “دله المتقدمة” في هذا الحدث التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول مستدامة وفعالة تخدم الحجاج والمعتمرين، بما يعكس دورها الحيوي كشريك استراتيجي في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.
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