سيريناي ساريكايا تحت التحقيق بسبب علاقتها بمارت دمير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدلت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بأقوالها أمام المدعي العام في محكمة إسطنبول حول تحقيق مع مديرة أعمال مشاهير أتراك أيشِه باريم.

وعند خروجها، أدلت ساريكايا ببيان قصير أمام الصحافيين، حيث قالت إن الادعاءات كانت تهدف إلى تشويه السمعة، وإنها أرادت الإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام حتى تظهر الحقيقة.

وتحقق النيابة العامة بعلاقة ساريكايا وحبيبها الفنان مارت ديمير، اللذين ينتميان إلى شركة باريم، واللذين سيتقدّمان بشهادات بشأن مزاعم بأن علاقتهما هي من أجل “الإعلانات” فقط. من جهة أخرى، تمّت الإشارة إلى أن سجلات هواتف الثنائي ستخضع أيضاً للتحقيق.

فقد زُعم أن علاقة ساريكايا والمطرب ديمير لم تكن حقيقية، وأن رجل أعمال دفع 5 ملايين دولار مقابل “حب الإعلانات” للثنائي عن طريق مديرة أعمالهما.

وقد بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً رسمياً ضد أيشِه باريم، التي تدير بعض المشاهير مثل سيريناي ساريكايا، في 10 كانون الثاني (يناير)، بشأن مزاعم حول تهرّب ضريبي في قطاعي التلفزيون والسينما.

واعتبرت الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم ضد باريم. وفي هذه الادعاءات، زُعم أن باريم تلقت 5 ملايين دولار من رجل أعمال مقابل اتفاق إعلاني، وتسبّب ذلك في احتكار ضمن القطاع.

وبحسب الصحافة التركية، عُلم أن التحقيق يتعلق بمزاعم من مثل “انتهاك حرية العمل” و”الابتزاز”. وفي نطاق التحقيق، فرض إجراء رقابة قضائية على باريم تمثل بمنعها من مغادرة البلاد.