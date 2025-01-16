شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي لـ "كلام فى الفن": اختيار اسم أغنية "ملطشة القلوب" كان موفقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى شوقي إن اختيار اسم أغنية "ملطشة القلوب" كان موفقا مع الشركة المنتجة، وأراد الله أن تدخل وجدان المستمع المصري والعربي، وحتى اليوم تُسمع ولها بصمة لدى المستمعين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد العسيري، ببرنامج "كلام في الفن" الذي يذاع على القناة الوثائقية: "ربما كانت هناك مفردات معينة، لا يقترب منها الشعراء كثيرا، والمطربون بشكل عام يتخوفون من غنائها، ككلمة ملطشة وجلاب المصايب، ربما تكون الحالة كاملة هي من صنعت البصمة".

وتابع: "والدتي صعيدية من منفلوط، ووالدي أيضا صعيدي، وسافروا الكويت للعمل، وعملوا في مجال التدريس، ومع ذلك لم يتأثروا بالغربة، ووالدتي حتى اليوم تتحدث باللهجة الصعيدية".

وقال: "لو كانت ملطشة القلوب تم عرضها عليّ قبل أن أمضى مع الشركة المنتجة، أعتقد كنت سأفكر مليون مرة قبل أن أقبل بغنائها".