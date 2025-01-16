شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يصور كليب جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذي حققه كليب " ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

واحتفل النجم اللبنانى عاصى الحلانى العام الماضى بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً حفلاً غنائياً برأس السنة فى الإمارات، وقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته، وقدم أيضا العام الماضي حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.



يذكر أن آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.