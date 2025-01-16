هاني شاكر ينتقد محمد رمضان: “ما يفعله لا يناسب تقاليدنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مقابلة تلفزيونية له في برنامج “الفصول الأربعة” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية “الجديد” اللبنانية، شنّ الفنان هاني شاكر هجوماً على الفنان محمد رمضان، مؤكداً أن هناك بعض الأشخاص ادّعوا أنه يشعر بالغيرة من رمضان، وهذا ليس صحيحاً، لأن ما يقدّمه الأخير من غناء مختلف عما يقدّمه الآخرون، موضحاً: “محمد رمضان يرى أنه “نمبر وان” كما أطلق على نفسه وهو حر في حياته، وإصبعه الذي يشير به لم يستفزني، فهو يشير به الى نفسه”.

وأضاف شاكر: “هو إصبعه على نفسه مش عليَّ أنا، كل واحد حر في حاله، وكل واحد شايف نفسه أحسن شخص في الكون، يا أرض اتهدي ما عليكي قدي، لكن أنا وقت النقابة ما كنتش راضي عن اللي هو بيعمله”.

وأشار شاكر الى أنه غير راضٍ عن تصرفات رمضان وما يقدّمه على المسرح، فضلاً عن الملابس التي كان يرتديها والعُري الذي يظهر به، فهو كسر الضوابط التي يسير عليها المجتمع المصري، وربما كان يُقلّد مايكل جاكسون، ولكن ما يفعله الغرب لا يصح أن نفعله في وطننا.

واختتم هاني شاكر حديثة قائلاً: “إحنا في مصر مش كل اللي ناجح بره ينفع نعمله عندنا لأن تقاليدنا مش بتسمح نعمل أي حاجة وخلاص، أنت ممكن تغنّي بس مش لازم تتعرّى على المسرح ترقص بس بشكل لائق لكن مينفعش تعمل مشاهد فيها إيحاءات، وأنا قعدت معاه وقلت له يا محمد ما ينفعش كده ولازم نحافظ على تقاليد الشكل العام أنت بتغنّي هنا في مصر ولكن مكانش بيسمع الكلام”.

وكان الفنان هاني شاكر قد طرح ألبومه الأخير في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، بعنوان “اليوم جميل”، وهو يتضمن تسع أغانٍ، هي: “يا ويل حالي”، و”أديتك ورود”، و”حمل الليالي”، و”تعباني حياتي”، و”اليوم جميل”، و”فيه حل”، و”مالكة كل حياتي”، و”عادي”، و”بستان شوك”.