درّة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة وردية ورسالة شكر لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة التونسية درّة على أن تشارك جمهورها، عبر صفحتها الشخصية في تطبيق “إنستغرام” صوراً من عيد ميلادها الذي احتفلت به مع زوجها في منزلهما.

وظهرت درّة في الصور بإطلالة أنيقة بفستان مزركش باللون الوردي بدون أكتاف مع مكياج بسيط، بصحبة زوجها المهندس هاني سعد، في أجواء رومانسية، مع “تورتة” عيد الميلاد وباقة من الورود.

وعلّقت درّة على صورها برسالة وجّهتها الى جمهورها ومحبيها، قائلةً: “شكراً من كل قلبي على معايداتكم، وتمنياتكم لي المليئة بالحب”.

وانهالت التعليقات على درّة من محبيها متمنين لها السعادة في حياتها الخاصة، ومزيداً من العطاء الفني في أعمالها المقبلة.

الجدير بالذكر أن درّة اقتحمت عالم الإنتاج والإخراج بفيلمها التونسي “وين صرنا”، وهو يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت الى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة طفلتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وفي سياقٍ متصل، تخوض درّة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “مشتهى”، وذلك بعد أن اعتذرت عنه الفنانة زينة لتحل مكانها، حيث تجسّد دور فتاة من الصعيد، وبذلك تعوِّض غيابها العام الماضي عن مسلسلات رمضان 2024.