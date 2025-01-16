أنتوني هوبكنز يحقّق حلماً طال انتظاره في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعنوان “Life is a Dream”، يطلّ السير أنتوني هوبكنز على المسرح من قلب الرياض، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، مساء غد الجمعة (17 كانون الثاني/يناير)، مقدّماً حفلاً موسيقياً نوعيّاً واستثنائيّاً للمرّة الأولى، برعاية موسم الرياض.

سيكشف هوبكنز للمرّة الأولى النقاب عن مقطوعات موسيقية خاصة كتبت خصيصاً لموسم الرياض، ستعزفها الأوركسترا الفلهارمونية الملكية بقيادة المايسترو ماثيو فريمان .

هوبكنز شارك مقطع فيديو في حسابه عبر “إنستغرام” من كواليس التحضير لهذا الحدث الفني الثقافي، حيث يتحدّث قائد الأوركسترا ماثيو قائلاً: “لقد عرفنا أنتوني ممثلاً حاز على جائزة أوسكار، لكنّه مؤلّف عظيم. وفي هذه الأمسية، سيقدّم موسيقى مميّزة للغاية. متحمّس للقدوم إلى الرياض”.

وأرفق هوبكنز الفيديو بتعليق: “يشرفني ويسعدني أن أقدّم حفل “الحياة حلم“ ضمن فعاليات موسم الرياض 2025. هذا اليوم يمثل تحقيقاً لحلم طال انتظاره”، معتبراً “أنّ ازدواجية الحياة تكمن في أنه رغم الفقدان الكبير، يمكننا أن نجد أيضاً جمالاً عظيماً”.

يُذكر أن أنتوني هوبكنز حصل على جائزة “الإنجاز مدى الحياة” في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه “Joy awards” الذي أقيم في الرياض، مطلع العام.

وفي كلمته، قال انتوني هوبكنز إنه يشكر السعودية على تكريمه بعد مشوار طويل، ودعا إلى أن يعمّ السلام في كلّ العالم.