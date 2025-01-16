كاميرات المراقبة تفضح المتّهم بطعن سيف علي خان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد منزل الممثل الشهير سيف علي خان في مومباي حادثة طعن مروعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتبيّن من التفاصيل الأولية أن خان تعرض للطعن مرّات عدّة.

وبحسب التقارير الأخيرة، تمكّنت السلطات المختصة من الحصول على صورة واضحة للمتهم من خلال كاميرات المراقبة. وأظهرت اللقطة المتهم على سلم الطوارئ في الساعة 2:33 من صباح اليوم الخميس (16 كانون الثاني/ يناير). الصورة التي نشرتها وكالة “PTI” تُظهر وجه المتهم بوضوح أثناء دخوله المبنى.

وأعلنت شرطة مومباي أن المتهم استخدم سلّم الطوارئ للدخول إلى المنزل، وأوضحت أن الحادثة كانت محاولة سرقة. وأكد نائب مفوض الشرطة لمنطقة 9، ديكشيت جيدام، في تصريح للإعلام: “استخدم المتهم سلّم الطوارئ للدخول إلى منزل سيف علي خان. يبدو أن الحادثة كانت محاولة سرقة. نحن نعمل على القبض على المتهم. هناك 10 فرق تحريات تعمل على القضية، وتم تسجيل شكوى في مركز شرطة باندرا”.

أما عن الوضع الصحي للمثل البوليوودي، فقد كشف المدير التنفيذي لمستشفى ليلافاتي الطبيب نيراج أوتاماني أنّ سيف علي خان وصل إلى المستشفى في الساعة 3:30 صباحاً مصاباً بستّة جروح ناتجة عن أدوات حادّة، من بينها إصابتان عميقتان، إحداهما قرب العمود الفقري، موضحاً أنّ هذه الإصابة استدعت تدخّلاً طبياً فوريّاً.

كما أكد فريق الممثل والأطباء في المستشفى أن خان يتعافى بشكل جيد بعد تلقّيه الرعاية اللازمة.