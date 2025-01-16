ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط تهاني النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقّت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدداً من رسائل التهنئة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم (الخميس) 16 كانون الثاني (يناير)، حيث حرص عدد من زملائها على نشر التهاني عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتشر فيديو من احتفال فريق عمل مسلسل “وتقابل حبيب” بعيد ميلاد ياسمين، وقد ظهرت فيه الفنانة بدرية طلبة وهي تطلق زغرودة احتفالاً بهذه المناسبة، بينما حرص المخرج هادي الباجوري على تهنئة ياسمين.

وكانت بدرية طلبة قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لياسمين مع التعليق: “16يناير عيد ميلاد القمر، كل سنة وانتي جميلة وقلبك مليان خير، كل سنة وانتي ناجحة ومكسّرة الدنيا، كل سنة وانتي ربنا بيحبك وزارع في قلوب الناس حب ليكي يملا الكون كله علشان ربنا بيحبك”.

لتردّ عليها ياسمين عبد العزيز قائلةً: “إيه الكلام الحلو ده، يا أحلى بدرية بحبك”.

وأضافت بدرية طلبة: “كل سنة وانتي وأولادك وكل حبايبك بخير وصحة وسعادة، وربّنا يبارك لك في صحتك وأولادك ويبعد عنك الأذى يا قلب قلبي بحبك يا يسوووو”.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تخوض سباق دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”، ويشاركها في بطولته عدد من النجوم، بينهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، وإيمان السيد.