الامارات | رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أمس، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما استعرض سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ورحّبا في هذا السياق بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدَين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، ومواصلة المساعي الحثيثة لتنفيذ «حل الدولتين»، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والشامل في المنطقة، فيما أشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بجانب دور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما رحّب الجانبان، خلال اللقاء، بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، متطلعَين إلى أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار بلبنان الشقيق.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري حرصهما على وحدة سورية واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري الشقيق.

وشدّد الجانبان على ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها.

وكان رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، وصل في وقت سابق، أمس، إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من المسؤولين.

محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي:

. ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها.

. ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومواصلة المساعي لتنفيذ «حل الدولتين».