شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة عالمية.. "التخصصي" يزرع مضخة قلب اصطناعية بالروبوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في إجراء أول عملية زراعة مضخة قلب اصطناعية (HeartMate 3) باستخدام الروبوت بالكامل، دون الحاجة إلى شق الصدر، لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا.

وفي حين قضى المريض 120 يومًا منومًا في المستشفى بسبب فشل متقدم بالقلب، إلى جانب فشل في وظائف الكلى والرئتين، فإن العملية المبتكرة أنقذت حياته وأتاحت له فرصة العودة إلى منزله وأسرته بعد رحلة علاجية كانت معقدة وشاقة.

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