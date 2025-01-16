شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وأبرز مستجدات لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

