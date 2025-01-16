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وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري

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واس- الرياض 0 تبليغ

وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وأبرز مستجدات لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.
MO Nasa

MO Nasa

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