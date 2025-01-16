دعوة لجمع مليارات الدولارات لمساعدة الأوكرانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات بقيمة 3,3 مليار دولار أميركي للأوكرانيين الفارين من الأزمة داخل البلاد وخارجها هذا العام.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف "يجب ألا ننسى الأوكرانيين، إنهم يعانون".

وخلال وجوده في أوكرانيا، زار غراندي مناطق قريبة من خط المواجهة ومناطق على الحدود الروسية، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

تشمل خطة الأمم المتحدة لعام 2025 تقديم المساعدات لـ 6 ملايين شخص في أوكرانيا، ويتضمن ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية، والمأوى، والدعم النقدي، وإجراءات أخرى.

تهدف الخطة إلى مساعدة الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخطة السكن والرعاية الصحية لأكثر من مليوني لاجئ في 11 دولة مضيفة.

في عام 2024، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الغذاء لـ 3 ملايين شخص في أوكرانيا.

كما قدمت المساعدة لحوالي 5,8 مليون شخص في الحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، خاصة في المناطق القريبة من خطوط المواجهة. ووفرت خدمات طبية لمليوني شخص آخرين، والسكن والتعليم والدعم النقدي لحوالي مليون لاجئ.