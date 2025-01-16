رغم المنافسة.. أحمد سعد تامر عاشور يتبادلان رسائل التهنئة على ألبومهما

رسالة أحمد سعد لتامر عاشور ورد الأخير

أحمد سعد يهنىء تامر عاشور على البومه ياه

تامر عاشور يرد على رسالة أحمد سعد

تفاصيل ألبوم تامر عاشور "ياه"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - حرص المطربعلى تهنئة المطربعلى ألبومه الجديد "" الذى تم اطلاقه أمس الأربعاء 15 يناير، وذلك في موقف راق من سعد الذي أقدم على الإشادة بألبوم عاشور الذي تم طرحه في نفس توقيت إطلاقه ألبومه "حبيبنا" ليؤكد على المنافسة الشريفة بينهما.وكتب أحمد سعد على استوري حسابه بموقع انستغرام موجها رسالته إلىقائلاً: "تامر عاشور عامل عظمة ما شاء الله، أنا مستمع"، ليرد تامر عاشور على سعد في استوري حسابه بانستغرام أيضاً قائلاً:"انت الي عامل أحلى شغل والله، ألف مبروك ألبومك الجامد قوي قوي".يمكنكِ قراءة.. حصاد 2024.. أشهر أغاني تصدرت الترند هذا العامطرح تامر عاشور ألبومه الجديد "ياه" أمس الأربعاء على موقع يوتيوب وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرح أغنية "ياه" أولى أغاني الألبوم في ديسمبر الماضى، حيث جاء ذلك بعد أيام من حصوله على جائزتين بحفل توزيع جوائز "بيلبورد" في الرياض، حيث حصل على جائزة "أفضل أغنية مصرية" عن أغنية "هيجيلي موجوع"، بالإضافة لجائزة أفضل أغنية على مستوى العالم العربي عن الأغنية ذاتها.البوم "" يضم 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا"، وتعاون عاشور في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين أبرزهم: أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، وعمرو المصري، ومحمد بنداري، وأحمد عيسى، ومحمد مدين، وأحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي.إقرأي أيضاً.. جوائز بيلبورد تامر عاشور يحصد جائزة أغنية العام بأغنية هيجيلي موجوعفيما أطلق أحمد سعد ألبومه "" أمس أيضاً وجاءت أغانيه كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».