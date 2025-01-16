شكرا لقرائتكم خبر عن مجالات متعددة.. خطة مشتركة لتعزيز استثمارات المملكة في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق قادة القطاع الخاص السعودي مع مسؤولين نيجيريين رفيعي المستوى على خطة مشتركة لتعزيز وجذب الاستثمارات السعودية بنيجيريا في قطاعات التعدين والزراعة والمنتجات الغذائية والخدمات البنكية والمصرفية والتقنيات المالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم الخميس، مع وزير المعادن بجمهورية نيجيريا أولاديليه أليكيه، ووزيرة المالية دوريس أوزوكا، في إطار زيارتهم الرسمية للمملكة، بحضور واسع من المستثمرين السعوديين.

تنمية العلاقات الاقتصادية

في مستهل كلمته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أهمية مجلس الأعمال السعودي النيجيري في تنمية العلاقات الاقتصادية، معربًا عن تطلعهم لتعزيز الشراكة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين بين البلدين.

ودعا وزير المعادن بنيجيريا أولاديليه أليكيه المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع التعدين والمشاركة في عمليات التنقيب والاستكشاف، للاستفادة من 95% من الأراضي التعدينية غير المستغلة و700 مليار دولار من المعادن.



فرص واعدة للمستثمرين السعوديين

ونوه بما توفره الدولة من حماية للاستثمارات الأجنبية ومحفزات وإعفاءات ضريبية للآلات والواردات والصادرات للمستثمرين.

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون المالية بنيجيريا دوريس أوزوكا أنه لا توجد قيود على تحويل وإخراج الأموال من بلادها، ودعت قطاع الأعمال السعودي للاستثمار بأكثر من 70% من الأراضي الزراعية وبالقطاع المالي، منوهة بالمحفزات التي تقدمها نيجيريا بمختلف القطاعات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيجريا 2.7 مليار ريال، فيما يبلغ إسهام قطاع الخدمات في نيجيريا 44%، والصناعة 30.8%، والزراعة 23.7%، وتشكل هذه القطاعات فرصًا واعدة للمستثمرين السعوديين.