شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدى رؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت نائباً ومساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون الإدارية ببعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

رضوى طاهر رضوان محمد شلبي - نائباً لرئيس الشركة للشئون الإدارية مع اشرافها على أعمال العلاقات العامة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

المحاسب / خالد أحمد عبد العزيز متولي - خبيراً بمستوى نائب رئيس شركة مع إشرافه على الشئون الإدارية والموارد البشرية بشركة ثروة للبترول.

أحمد الشحات محمد سلامه - مساعداً لرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) ان بقطاع البترول.



أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو) .

أحمد رمضان خميس علي محمد بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم) مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية.

فاروق أحمد علي كامل القواص - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الحمرا أويل.



